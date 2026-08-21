TONY GERANNO + JOSY BASAR + ELIZABETH VOGLER, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

TONY GERANNO

+ JOSY BASAR

+ ELIZABETH VOGLER Jeudi 8 octobre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

réduit : 8€ (hors frais de location)

prévente : 10€ (hors frais de location)

sur place : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:59:00+02:00

TONY GERANNO

Quelques trucs cons posés sur des pieds de synthé: une boite à rythme, un synthé, des pédales, à mettre en branle autour de la voix et de ses véhicules: les textes hurlés, chantés, bavés, chialés. Un joyeux kaléidoscope pour faire danser la trahison, la mort, la ville, le temps, etc.

Tony Geranno vient fêter la sortie de son troisième disque, Seille. Après Garonne et Gât Mort, ce nouveau titre poursuit un même fil : celui des fleuves et des rivières.

❤︎ si vous aimez : les textes à vif, les voix habitées et les machines bancales Des chansons qui tiennent debout malgré tout.

JOSY BASAR

Entre chien et loup, Josy Basar incarne une synth-pop crépusculaire portée par une grande intensité scénique. Minimale et protéiforme, sa musique convoque les fantômes glorieux des 80s et s’apprécie à midi comme à minuit. Rythmiques frontales, mélodies percutantes, poésie sonore: il est la preuve vivante que la chanson française a sa place dans un club lorsqu’elle est bien accompagnée.

❤︎ si vous aimez : Molly Nilsson, Arno ou Rebeka Warrior version nocturne et minimale

ELIZABETH VOGLER

Elizabeth Vogler compose des paysages sonores faits de souvenirs, de voix et de sons glanés au fil du réel. Entre collages électroacoustiques, bandes rapiécées et improvisations vocales, elle tisse une musique organique et mouvante, portée par le bourdon hypnotique de sa shruti box. Nourrie autant par les chants bulgares que par les traditions occitanes du Béarn où elle a grandi, sa voix devient texture, souffle, sensation. Avec Les Mains Tordues, son premier projet solo, Elizabeth Vogler livre une musique intime et incantatoire, entre expérimentation sensible et pop éthérée

❤︎ si vous aimez : Björk, les voix qui flottent, les mémoires qui chantent

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/tony-geranno-fete-seille-avec-josy-basar-elizabeth-vogler/ »}]

chansons foutues synth pop électroacoustique, chant