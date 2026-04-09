Tony Paeleman & Christophe Panzani en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Né en 1975 à La Tronche, il s’est fait connaître très tôt, intégrant notamment le Carla Bley Big Band et multipliant les collaborations avec Anne Pacéo, Vincent Peirani, Gaël Faye ou 20syl. Il a publié plusieurs albums en tant que leader ou coleader, dont Les Âmes Perdues (2016) et Les Correspondances (2020), et plus récemment Mères Océans en 2024, un projet mêlant acoustique et électronique accueilli très favorablement par la critique. Ses projets actuels explorent aussi des rencontres artistiques originales comme le duo avec le batteur Ziv Ravitz autour de Warp & Weft. Artiste reconnu, il a été honoré d’une Victoire du Jazz en 2020 et continue de se produire régulièrement sur les scènes jazz européennes.

Tony Paeleman est un claviériste, compositeur et producteur français formé au piano et aux musiques improvisées. Très actif depuis les années 2010, il se fait remarquer avec différents projets comme Tony Paeleman Quartet et le groupe 117 Elements, ainsi que The Watershed avec Christophe Panzani, Pierre Perchaud et Karl Jannuska, dont l’album Inhale/Exhale est sorti en 2016. Il explore un large spectre de claviers et synthés, du piano acoustique au Rhodes et aux instruments électroniques. En 2020, il fonde aussi le duo Dalvaard avec Christophe Panzani, qui a donné naissance à un EP mêlant jazz et sons électroniques. En plus de ses propres projets, Paeleman est un sideman recherché et participe à de nombreuses formations mêlant jazz, groove et musiques actuelles.

Tony Paeleman : piano

Christophe Panzani : saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Christophe Panzani est un musicien polyvalent – saxophoniste, flûtiste, clarinettiste, compositeur et arrangeur – et l’un des artistes les plus sollicités de la scène jazz française.

Le dimanche 14 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 14 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T19:30:00+02:00_2026-06-14T20:30:00+02:00;2026-06-14T21:30:00+02:00_2026-06-14T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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