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TONY SAINT LAURENT LE PONANT Pace

TONY SAINT LAURENT LE PONANT Pace

TONY SAINT LAURENT LE PONANT Pace samedi 17 avril 2027.

Lieu : LE PONANT

Adresse : BD DUMAINE DE LA JOSSERIE

Ville : 35740 Pace

Département : 35

Début : 2027-04-17

Fin : 2027-04-17

Heure de début : 20:00

TONY SAINT LAURENT Début : 2027-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35

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