Toque Chef Troyes
samedi 12 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Toque Chef
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Bienvenue dans le grand concours Toque Chef » spécial Noël » qui récompensera celui où celle qui fera la meilleure bûche pour les fêtes !
Entre coups de fouet et crème fouettée tous les Trafalgar sont bons pour nos deux concurrents qui se disputent la victoire !
Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours…
Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes celle du bonheur !
Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres .
« Enfin un spectacle enfant qui fait rire les parents! »-Ouest France
Noel
A partir de 5 ans et pour toute la famille! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Toque Chef Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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