Informations pratiques

Troyes

Toque Chef

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Bienvenue dans le grand concours Toque Chef » spécial Noël » qui récompensera celui où celle qui fera la meilleure bûche pour les fêtes !

Entre coups de fouet et crème fouettée tous les Trafalgar sont bons pour nos deux concurrents qui se disputent la victoire !

Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours…

Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes celle du bonheur !



Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres .

« Enfin un spectacle enfant qui fait rire les parents! »-Ouest France

Noel



A partir de 5 ans et pour toute la famille! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Toque Chef Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne