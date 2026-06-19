Toro piscine Arènes de Pélissanne Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Toro piscine

Du 04/07 au 22/08/2026 le samedi à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-04

Véritable spectacle qui ravit petits et grands !

Ambiance ludique et familiale garantie dans les Arènes des Grandes Aires !

Du rire, des jeux et des sensations fortes

A Pélissanne, les toros piscine rythment l’été.

Le public investit les arènes pour encourager les plus courageux, venus défier les vachettes. C’est un jeu d’adresse, d’esquive et d’agilité.



Buvette sur place. .

Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33 v.cadeau@orange.fr

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English :

Let’s have a original and funny time ! The aim of the game is to lead the young cow into the swimming pool. Who will succeed ?

L’événement Toro piscine Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes