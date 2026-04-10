TOROS PISCINE JACKPOT LE CAP D’AGDE Agde
TOROS PISCINE JACKPOT LE CAP D’AGDE Agde mardi 7 juillet 2026.
Agde
TOROS PISCINE JACKPOT
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Préparez-vous pour une soirée complètement déjantée et pleine de rires avec le célèbre Toros Piscine Jackpot !
Dans une ambiance festive et estivale, les participants tenteront d’éviter les toros… tout en finissant souvent dans la piscine ! Un spectacle amusant et spectaculaire qui garantit fous rires et sensations fortes.
Au programme
• Jeux avec les toros
• Piscine au centre de l’arène
• Défis et cascades
• Ambiance festive et familiale
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English : TOROS PISCINE JACKPOT
Get ready for an evening of fun and laughter with the famous Toros Piscine Jackpot!
L’événement TOROS PISCINE JACKPOT Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34