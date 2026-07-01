TOSCA DE GIACOMO PUCCINI, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

TOSCA DE GIACOMO PUCCINI Dimanche 29 novembre, 15h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts aux entractes – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Dans le cadre de Tous à l’opéra #2 – Projection proposée par le musée numérique Micro-Folie, en mode cinéma, dans la salle de spectacles.

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Avec Jérôme Guerville en maître de cérémonie.

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En partenariat avec l’Opéra de Rennes – Mise en scène : Silvia Paolia – Direction musicale : Clelia Cafiero.

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Tosca fait partie des opéras les plus joués au monde. Avec pour toile de fond la traque des républicains dans la Rome des années 1800, Puccini a imaginé un drame à la musique sensuelle et charnelle, aiguisée comme un poignard.

Dans cette version, la metteuse en scène Silvia Paolia choisit de mettre l’accent sur les passions et fait du chef de la police secrète qui incarne le mal à l’état pur, la figure centrale.

Portée par une scénographie d’une froide beauté, très épurée et très esthétique, et par la puissance de la musique de l’Orchestre National des Pays de la Loire et du chœur d’Angers Nantes, l’œuvre de Puccini n’en est que plus fascinante !

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Jérôme Guerville, maître de cérémonie ?

Pour apporter une petite touche décalée à ce rendez-vous pas comme les autres, le musée numérique et le Carré Sam ont confié au comédien Jérôme Guerville, le rôle de maître de cérémonie.

Il accueillera le public et animera les entractes et pour cela, il se fera un plaisir d’incarner des personnages ou personnalités du monde de l’opéra plus loufoques les uns que les autres. Lesquels… ? Surprise !

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Réservation conseillée.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Projection opéra – En partenariat avec l’Opéra de Rennes – Avec Jérôme Guerville en maître de cérémonie

Jean-Louis Fernandez