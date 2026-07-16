Tosca Théâtre Le 13e Art Paris
mardi 2 février 2027 · Théâtre Le 13e Art · Paris
Informations pratiques
La trame de Tosca correspond parfaitement au schéma de la tragédie : unité de temps, de lieu et d’action. En deux heures, passion, jalousie, haine, sadisme et pulsion érotique s’entrechoquent jusqu’à l’inéluctable drame. Puccini et son librettiste ont pris le parti de mener cette histoire à un rythme d’enfer. Tous ces ingrédients donnent le sentiment, plus d’un siècle après sa création, que Tosca est une œuvre diablement moderne.
En deux heures, passion, jalousie, haine, sadisme et pulsion érotique s’entrechoquent jusqu’à l’inéluctable drame.
Le mardi 02 février 2027
de 20h00 à 22h30
payant
De 27 à 46 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-02T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-02T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-02T20:00:00+02:00_2027-02-02T22:30:00+02:00
Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis
https://le13emeart.com/les-evenements/tosca/ +33148285353
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