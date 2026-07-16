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Tosca Théâtre Le 13e Art Paris

mardi 2 février 2027 · Théâtre Le 13e Art · Paris

Tosca Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Lieu
Théâtre Le 13e Art
Adresse
30, avenue d'Italie
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 27 à 46 euros.</p>

La trame de Tosca correspond parfaitement au schéma de la tragédie : unité de temps, de lieu et d’action. En deux heures, passion, jalousie, haine, sadisme et pulsion érotique s’entrechoquent jusqu’à l’inéluctable drame. Puccini et son librettiste ont pris le parti de mener cette histoire à un rythme d’enfer. Tous ces ingrédients donnent le sentiment, plus d’un siècle après sa création, que Tosca est une œuvre diablement moderne.

En deux heures, passion, jalousie, haine, sadisme et pulsion érotique s’entrechoquent jusqu’à l’inéluctable drame.
Le mardi 02 février 2027
de 20h00 à 22h30
payant

De 27 à 46 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-02T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-02T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-02T20:00:00+02:00_2027-02-02T22:30:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie  75013 Centre commercial Italie DeuxParis
https://le13emeart.com/les-evenements/tosca/ +33148285353


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