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Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Lieu
rue Jean Pidoux Châtellerault
Adresse
gymnase du verger
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Tarif

Châtellerault

Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 12:15:00
fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 45 minutes** tous les mardis de 12h15 à 13h.
**Lieu**: Gymnase du verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne   .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne.

L’événement Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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