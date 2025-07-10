Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Châtellerault

Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:15:00

fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.

**Du 7 Juillet au 22 Août**

Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 45 minutes** tous les mardis de 12h15 à 13h.

**Lieu**: Gymnase du verger

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.

**Réservation** et inscription en ligne .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Total body confirmé au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne