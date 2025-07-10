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Total body confirmé, au Lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault

mercredi 8 juillet 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

Total body confirmé, au Lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Total body confirmé, au Lac de la forêt, réservation en ligne.

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 18:45:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 45 minutes** tous les mercredis de 18h à 18h45.
**Lieu**: au lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation et inscription en ligne**   .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Total body confirmé, au Lac de la forêt, réservation en ligne.

L’événement Total body confirmé, au Lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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