Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault
Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.
Châtellerault
Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne.
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:15:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22
Exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 45 minutes** tous les jeudis de 18h à 18h45, et samedis de 12h15 à 13h00
**Lieu**: au lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation et inscription en ligne** .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne.
L’événement Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026
- Café linguistique Le 4 Châtellerault 2 juillet 2026