Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Châtellerault

Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne.

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 12:15:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22

Exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.

**Du 7 Juillet au 22 Août**

Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 45 minutes** tous les jeudis de 18h à 18h45, et samedis de 12h15 à 13h00

**Lieu**: au lac de la forêt

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation et inscription en ligne** .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Total body débutant au Lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne