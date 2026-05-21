Totem, Musée d’Unterlinden, Colmar

Informations pratiques

Totem Vendredi 2 octobre, 18h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Par la compagnie Retouramont en partenariat avec le CCN·Ballet de l’Opéra national du Rhin, la Maison européenne de l’architecture et la ville de Colmar

Totem, spectacle de danse verticale crée par la compagnie Retouramont sur le territoire alsacien, s’implante le temps d’une représentation dans l’espace urbain colmarien pour proposer aux visiteurs et aux passants un nouveau regard sur l’environnement architectural du musée Unterlinden. Une colonne de trois danseuses suspendues évolue et se transforme pour former une ronde aérienne entre la façade médiévale du cloître et celle moderne des anciens bains municipaux.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Couvent du XIIIe siècle relié à un ancien bâtiment des bains municipaux inauguré en 1906 par une extension terminée en 2015 par les architectes bâlois Herzog et de Meuron.

Par la compagnie Retouramont en partenariat avec le CCN·Ballet de l’Opéra national du Rhin, la Maison européenne de l’architecture et la ville de Colmar

© Stéphane Bluzat