Touchdesigner #1 STEREOLUX Nantes
mardi 13 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:30 – 21:00
Gratuit : non Unique : 5€
TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code. À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier les bases de la création visuelle générative : production d’images à partir de bruit procédural (noise), création de boucles de rétroaction (feedback loops), initiation à la 3D générative, exploration de l’esthétique glitch et transformation de visuels existants grâce à des procédés génératifs. Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres. Le cycle comprend trois ateliers : Atelier #1 — Créer des visuels génératifs (noise, feedback loops, 3D générative et glitch)Atelier #2 — Créer des dispositifs interactifs (webcam, MediaPipe et interfaces visuelles)Atelier #3 — Créer des visuels audio-réactifs (son en temps réel, MIDI et performance audiovisuelle) Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner Niveau : débutant
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/touchdesigner-1-13102026-1630
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