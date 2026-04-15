Toujours Primevère Festival les Souterraines Arbois
Toujours Primevère Festival les Souterraines Arbois vendredi 5 juin 2026.
Arbois
Toujours Primevère Festival les Souterraines
10 rue de l’Hôtel de ville Arbois Jura
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 19:50:00
Date(s) :
2026-06-05
Théâtre, Toujours Primevère.
Toujours Primevère est une création jeune public à la croisée du théâtre, de la danse et de la création sonore.
Emma, une petite fille atteinte d’une maladie du cœur, emménage avec sa mère au bord d’une forêt. Là, elle rencontre Primevère, une créature mystérieuse, sans nom,
sans genre. Leur lien ouvre un conte de soin, de lenteur et de métamorphose. Il est question de fleurs qui résistent, d’êtres qui refleurissent. La primevère est la première fleur à éclore, la première à croire, elle annonce la fin de l’hiver. Elle convoque les souvenirs d’enfance, les mythes anciens, les secrets du sol et des saisons. Pensé comme une ode à la réparation, Toujours Primevère est un chant d’amour au vivant. .
10 rue de l’Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Toujours Primevère Festival les Souterraines
L’événement Toujours Primevère Festival les Souterraines Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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