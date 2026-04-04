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TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH D’ORLEANS Orleans

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH D’ORLEANS Orleans

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH D’ORLEANS Orleans samedi 16 janvier 2027.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2027-01-16

Fin : 2027-01-16

Heure de début : 20:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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