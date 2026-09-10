TOULOUSAIN LE BEST OF ! STUDIO 55 Toulouse
jeudi 17 décembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TOULOUSAIN LE BEST OF !
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17 21:30:00
Date(s) :
2026-12-17
Un concentré de 5 spectacles ! Pour fêter leur 10 ans de scène, Mélissa, Pat et Fred vous proposent de vivre ou revivre leurs sketchs cultes, les improvisations mémorables et les chansons qui ont marquées.
Tout est là, prêt à vous faire éclater de rire pendant l’été.
Tu connais déjà ? Tu vas redécouvrir.
Tu découvres ? Tu vas t’en souvenir. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A compilation of 5 shows! To celebrate their 10th anniversary on stage, Mélissa, Pat, and Fred invite you to experience—or relive—their iconic sketches, memorable improvisations, and songs that have left a lasting impression.
L’événement TOULOUSAIN LE BEST OF ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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