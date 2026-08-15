TOULOUSAIN LE CONCERT STUDIO 55 Toulouse
jeudi 19 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TOULOUSAIN LE CONCERT
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 21:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Pat s’apprête en toute simplicité à entrer en scène avec ses musiciens pour cette nouvelle date de L’OCCITANCE TOUR 2024 qui l’emmène dans toutes les plus grandes villes du monde…de l’Occitanie.
Mais il ne sait pas encore que ce soir, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu et que les situations ridicules et les coups de théâtre vont venir rythmer son récital et mettre à mal la cohésion de son groupe.
Quand ce qui devrait se dérouler Backstage (comme on dit dans le showbiz) se passe sous vos yeux, alors on peut dire que la soirée Part En Live ! 10 ans de parodies réorchestrées! Une soirée musicale déjantée mise en scène par l’excellent Gilles Ramade, qui vous fera rire et chanter. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
Pat is getting ready, in all simplicity, to take the stage with her musicians for this new date on the L’OCCITANCE TOUR 2024, which is taking her to all the major cities of the world… in Occitania.
L’événement TOULOUSAIN LE CONCERT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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