Toulouse : 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Toulouse : 200 ans de photographie 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une histoire de la photographie toulousaine à travers les collections de documents photographiques des Archives municipales, retraçant l’histoire de la photographie à Toulouse. Dans ce cadre, un focus sera également fait sur la photographie comme patrimoine en danger.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Une histoire de la photographie toulousaine à travers les collections de documents photographiques des Archives municipales, retraçant l’histoire de la photographie à Toulouse. Dans ce cadre, un sera…

© Gustave Le Gray – Mairie de Toulouse, Archives municipales