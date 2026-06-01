Toulx-Sainte-Croix

Toulx en fête

Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Au programme jeux style intervillage pour tous les âges ; maquillage et tatouage éphémères pour les enfants.

Repas fondu/frites & charcuterie (sans réservation) réalisé par le Châlet des Pierres Jaumâtres. Soirée dansante et feu d’artifice. .

Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 76 79 25

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English :

L’événement Toulx en fête Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme