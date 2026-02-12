Touquet Audi Polo Cup

Sur la plage, près de l’Aqualud Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

TOUQUET AUDI POLO CUP

Sur la plage (Près de l’Aqualud)

Organisée par Le Touquet Polo Club

Chaque jour, et pendant près de trois heures, 8 équipes en provenance de la région Parisienne et des Hauts de France s’affronteront pour conquérir le trophée. Les rencontres auront lieu le samedi à partir de 14h00 et le dimanche à partir de 15h00. Vous pourrez voir à l’oeuvre les joueurs du Touquet Polo Club qui furent Vice Champions de France dans la catégorie 2/4 goals en 2024. Un poney en bois sera gracieusement mis à la disposition du public pour que les petits puissent s’entraîner à frapper la balle avec un maillet de polo. .

Sur la plage, près de l’Aqualud Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Touquet Audi Polo Cup Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage