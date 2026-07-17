Tour 46 – salle d’exposition, Tour 46 – salle d’exposition, Belfort

Informations pratiques

Tour 46 – salle d’exposition 19 et 20 septembre Tour 46 – salle d’exposition Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur de la ville historique, la Tour 46 est un ouvrage architectural bastionné conçu par Vauban au XVIIe siècle pour la défense de Belfort. De forme pentagonale, la Tour 46 est construite en grès rose et briques.

Elle comprend une partie basse casematée soutenue par un énorme pilier de maçonnerie central et pourvue d’embrasures pour des canons assurant la défense des fossés.

Au niveau supérieur, la plate-forme crénelée couverte par une charpente démontable en temps de guerre pouvait recevoir 7 à 8 pièces d’artillerie.

Classé Monument Historique en 1971, cet ouvrage abrite désormais des expositions temporaires.

Pendant les Journées européennes du Patrimoine, la Tour 46 accueille l’exposition temporaire de L’Imaginarium, boutique-galerie belfortaine dédiée à la création contemporaine.

Une occasion de faire dialoguer patrimoine historique et art contemporain à travers une sélection d’œuvres d’artistes et de créateurs locaux.

L’exposition artistique de L’imaginarium se tiendra à la Tour 46 du 14 au 27 septembre 2026.

Tour 46 – salle d’exposition Rue Bartholdi 90000 belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Au cœur de la ville historique, la Tour 46 est un ouvrage architectural bastionné conçu par Vauban au XVIIe siècle pour la défense de Belfort. De forme pentagonale, la Tour 46 est construite en grès rose et briques.

Elle comprend une partie basse casematée soutenue par un énorme pilier de maçonnerie central et pourvue d’embrasures pour des canons assurant la défense des fossés.

Au niveau supérieur, la plate-forme crénelée couverte par une charpente démontable en temps de guerre pouvait recevoir 7 à 8 pièces d’artillerie.

Classé Monument Historique en 1971, cet ouvrage abrite désormais des expositions temporaires.

Au cœur de la ville historique, la Tour 46 est un ouvrage architectural bastionné conçu par Vauban au XVIIe siècle pour la défense de Belfort. De forme pentagonale, la Tour 46 est construite en grès …

© Adèle Maréchal