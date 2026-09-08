Tour de Chauffe #20 – Siân Pottok + Houda, Centre Musical Les Arcades, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Tour de Chauffe #20 – Siân Pottok + Houda Vendredi 27 novembre, 20h00 Centre Musical Les Arcades Nord

16/13/8€ Gratuit pour les -12 ans, bénéficiaires du RSA et enfants à charge, allocataires de l’AAH. Merci de contacter les Arcades pour réserver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

Tour de Chauffe #20

À destination d’une dizaine de groupes de la métropole lilloise, chaque année, Tour de Chauffe propose un parcours en adéquation avec la réalité-terrain du secteur, élaboré par les structures partenaires du dispositif. Le cycle d’accompagnement se clôture en apothéose par le festival Tour de Chauffe, qui permet aux groupes sélectionnés de se confronter à la fin de leur parcours à la scène, aux côtés d’artistes confirmés. Venez découvrir les 8 lauréats 2026 dans les 6 Fabriques culturelles partenaires, du 19 au 29 novembre 2026 !

Retrouvez toutes les dates et lieux du festival sur tourdechauffe.fr

HOUDA

(1ère partie de soirée)

Lauréate 2026, Houda est une auteure compositrice-interprète née à Casablanca et aujourd’hui basée à Lille. Entre néo-soul, R&B, pop alternative et influences indie, elle développe un univers intime et direct, porté par une voix grave et expressive. Houda est entourée de Ninon aux choeurs, Thomas à la basse et à la guitare, ainsi que Julien aux claviers et au trombone.

SIÂN POTTOK

(2ème partie de soirée)

Autrice, compositrice, musicienne, interprète et photographe, Siân Pottok nous dévoile une synthèse culturelle forgée par ses origines indiennes, congolaises, belges et slovaques, ainsi que par ses racines américaines. EntreSheffield, Paris et Kinshasa, elle tisse une afro-pop solaire, portée par ses racines africaines et une irrésistible envie de mouvement. Si elle devait être classée, Siân (prononcez “SHAN”) serait aux côtés d’artistes exploratrices et créatrices hybrides telles que Björk, Joni Mitchell, Billie Eilish,Yaël Naïm et Jenny Wilson, perpétuellement en quête de réinvention. Une musique qui libère, rassemble et donne envie de danser dès les premières notes. Sur scène, l’énergie circule, les corps se délient, les voix se mêlent. Un concert généreux, vivant, incandescent.

Centre Musical Les Arcades 16 Rue Kléber, 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France 03 20 62 96 96 [{« type »: « link », « value »: « https://arcades.vostickets.net/billet/FR/representation-ARCADES-33754-0.wb?REFID=F9gUAAAAAAAAAAAAFgA »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 62 96 96 »}, {« type »: « email », « value »: « arcades@ville-fachesthumesnil.fr »}] [{« link »: « http://tourdechauffe.fr »}]

Siân Pottok et Houda pour Tour de Chauffe #20 au Centre Musical les Arcades à Faches Thumesnil ! Tour de chauffe

Marina Viguier