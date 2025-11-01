TOUR DE FRANCE 2026 DÉPART DE LA 4ÈME ÉTAPE CARCASSONNE- FOIX

Carcassonne accueille le Tour de France 2026 une nouvelle étape légendaire !

La Ville de Carcassonne est fière d’annoncer le retour du Tour de France en 2026 ! Cette année encore, la Cité Médiévale vibrera au rythme de la plus grande course cycliste du monde. Carcassonne sera ville de départ de la 4ème étape, qui mènera les coureurs jusqu’à Foix, au cœur des Pyrénées ariégeoises.

Une étape emblématique entre patrimoine et performance.

Le départ du Tour de France 2026 à Carcassonne offrira un spectacle exceptionnel entre les remparts classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, les ruelles pittoresques et l’ambiance festive, la ville promet une journée mémorable pour les passionnés de vélo et les visiteurs venus du monde entier.

Les coureurs quitteront la Cité de Carcassonne pour s’élancer vers les premiers reliefs pyrénéens, dans une étape alliant beauté des paysages et défi sportif.

English :

Carcassonne welcomes the Tour de France 2026: a new legendary stage!

The City of Carcassonne is proud to announce the return of the Tour de France in 2026! Once again this year, the medieval city will vibrate to the rhythm of the world’s greatest cycling race. Carcassonne will be the starting town for the 4th stage, which will take the riders to Foix, in the heart of the Ariège Pyrenees.

An emblematic stage between heritage and performance.

The start of the Tour de France 2026 in Carcassonne will offer an exceptional spectacle: between the UNESCO World Heritage listed ramparts, the picturesque narrow streets and the festive atmosphere, the city promises a memorable day for cycling enthusiasts and visitors from all over the world.

The riders will leave the Cité de Carcassonne to set off towards the first Pyrenean peaks, in a stage combining scenic beauty and sporting challenge.

German :

Carcassonne empfängt die Tour de France 2026: eine neue legendäre Etappe!

Die Stadt Carcassonne ist stolz, die Rückkehr der Tour de France im Jahr 2026 ankündigen zu können! Auch in diesem Jahr wird die mittelalterliche Stadt im Rhythmus des größten Radrennens der Welt vibrieren. Carcassonne wird Startort der 4. Etappe sein, die die Fahrer bis nach Foix im Herzen der Pyrenäen der Ariège führt.

Eine symbolträchtige Etappe zwischen Kulturerbe und Leistung.

Der Start der Tour de France 2026 in Carcassonne wird ein außergewöhnliches Spektakel bieten: Zwischen den zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stadtmauern, den malerischen Gassen und der festlichen Atmosphäre verspricht die Stadt einen unvergesslichen Tag für Radsportfans und Besucher aus der ganzen Welt.

Die Fahrer verlassen die Cité de Carcassonne und begeben sich auf die ersten Erhebungen der Pyrenäen.

Italiano :

Carcassonne accoglie il Tour de France 2026: una nuova tappa leggendaria!

La città di Carcassonne è orgogliosa di annunciare il ritorno del Tour de France nel 2026! Anche quest’anno, la città medievale pulserà al ritmo della più grande corsa ciclistica del mondo. Carcassonne sarà la città di partenza della 4ª tappa, che porterà i corridori a Foix, nel cuore dei Pirenei dell’Ariège.

Una tappa emblematica che unisce patrimonio e performance.

La partenza del Tour de France 2026 da Carcassonne offrirà uno spettacolo eccezionale: tra i bastioni dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, le strade pittoresche e l’atmosfera festosa, la città promette una giornata memorabile agli appassionati di ciclismo e ai visitatori di tutto il mondo.

I corridori lasceranno la Cité de Carcassonne per partire alla volta delle prime pendici dei Pirenei, in una tappa che unisce bellezza paesaggistica e sfida sportiva.

Espanol :

Carcasona acoge el Tour de Francia 2026: ¡una nueva etapa legendaria!

La ciudad de Carcasona se enorgullece de anunciar el regreso del Tour de Francia en 2026 Un año más, la ciudad medieval palpitará al ritmo de la mayor carrera ciclista del mundo. Carcasona será la ciudad de salida de la 4ª etapa, que llevará a los ciclistas hasta Foix, en el corazón de los Pirineos de Ariège.

Una etapa emblemática que combina patrimonio y espectáculo.

La salida del Tour de Francia 2026 en Carcasona ofrecerá un espectáculo excepcional: entre las murallas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las pintorescas calles y el ambiente festivo, la ciudad promete una jornada memorable para los aficionados al ciclismo y los visitantes de todo el mundo.

Los ciclistas saldrán de la Ciudad de Carcasona para dirigirse a las primeras pendientes de los Pirineos, en una etapa que combina belleza paisajística y desafío deportivo.

