Tour de France Bellerive-sur-Allier
Tour de France Bellerive-sur-Allier mercredi 15 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
Tour de France
Centre Omnisports Auvergne Rhone-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le 15 juillet 2026, Vichy accueillera le départ d’une étape du Tour de France. Un événement sportif majeur qui offre une vitrine internationale à l’agglomération, reconnue pour son excellence sportive.
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Centre Omnisports Auvergne Rhone-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
On July 15, 2026, Vichy will host the start of a stage of the Tour de France. A major sporting event offering an international showcase for the conurbation, renowned for its sporting excellence.
L’événement Tour de France Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-30 par Vichy Destinations
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