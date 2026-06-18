Tour de France des vins rouge Rouen
Tour de France des vins rouge Rouen mardi 17 novembre 2026.
Rouen
Tour de France des vins rouge
39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:30:00
fin : 2026-11-17 22:30:00
Date(s) :
2026-11-17
Atelier dégustation*
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com
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English : Tour de France des vins rouge
L’événement Tour de France des vins rouge Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité
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