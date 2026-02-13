Tour de France, Place des Quinconces, Bordeaux

Tour de France Vendredi 10 juillet, 10h00 Place des Quinconces Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

7ème étape du Tour de France. Les coureurs arriveront d’Hagetmau dans les Landes. Ils entreront dans la métropole bordelaise par Bouliac, avant de passer par Floirac où ils s’engageront sur le pont Simone-Veil. Une fois rive gauche, ils longeront les quais pour une arrivée prévue au niveau des Quinconces.

Tout comme en 2023, cette étape du Tour promet un final grandiose à Bordeaux dans une ambiance populaire.

Animations au programme. Plus d’informations à venir.

Place des Quinconces Place des Quinconces, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Tour de France s’invite à Bordeaux pour la 82ème fois, trois ans après son dernier passage. Arrivée des coureurs sur les quais de la Garonne devant la Place des Quinconces, vendredi 10 juillet. sport tour de france

TS – Ville de Bordeaux