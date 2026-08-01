Tour de l’Avenir Saint-Vallier
samedi 22 août 2026 · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Tour de l’Avenir
Rue Gambetta Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le Tour de l’Avenir revient pour sa 62e édition, du jeudi 20 au mercredi 26 août, et fera étape à Saint-Vallier !
Rendez-vous rue Gambetta pour vivre cet événement sportif de près
– samedi 22 août arrivée de la 3e étape Vierzon Saint-Vallier (arrivée prévue à 16 h)
– dimanche 23 août départ de la 4e étape Saint-Vallier Semur-en-Auxois (départ prévu à 11 h).
Tout au long de l’après-midi du samedi, de nombreuses animations et plusieurs stands vous attendront afin de faire de cette étape un moment convivial et festif à partager en famille ou entre amis.
Venez nombreux encourager les coureurs et profiter de cette grande fête du cyclisme qui fera vibrer Saint-Vallier le temps d’un week-end !
Toutes les informations sur le circuit à retrouver sur le site du Tour de l’Avenir https://tourdelavenir.com/
Plus de renseignements auprès de la mairie au 03 85 67 91 50. .
Rue Gambetta Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 91 50
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English : Tour de l’Avenir
L’événement Tour de l’Avenir Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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