Informations pratiques

Saint-Vallier

Tour de l’Avenir

Rue Gambetta Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le Tour de l’Avenir revient pour sa 62e édition, du jeudi 20 au mercredi 26 août, et fera étape à Saint-Vallier !

Rendez-vous rue Gambetta pour vivre cet événement sportif de près

– samedi 22 août arrivée de la 3e étape Vierzon Saint-Vallier (arrivée prévue à 16 h)

– dimanche 23 août départ de la 4e étape Saint-Vallier Semur-en-Auxois (départ prévu à 11 h).

Tout au long de l’après-midi du samedi, de nombreuses animations et plusieurs stands vous attendront afin de faire de cette étape un moment convivial et festif à partager en famille ou entre amis.

Venez nombreux encourager les coureurs et profiter de cette grande fête du cyclisme qui fera vibrer Saint-Vallier le temps d’un week-end !

Toutes les informations sur le circuit à retrouver sur le site du Tour de l’Avenir https://tourdelavenir.com/

Plus de renseignements auprès de la mairie au 03 85 67 91 50. .

Rue Gambetta Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 91 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de l’Avenir

L’événement Tour de l’Avenir Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)