Tour de l’Oeuvre : l’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture de Francesco Rustici, Musée de la Crèche, Chaumont

Informations pratiques

Tour de l’Oeuvre : l’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture de Francesco Rustici 19 et 20 septembre Musée de la Crèche Haute-Marne

Jauge limitée à 15 personnes, réservation conseillée au 03 25 03 86 80 (le matin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Si, à la Renaissance, les théoriciens de l’art considèrent les différentes disciplines artistiques comme des rivales et cherchent à établir laquelle prédomine, c’est une atmosphère, sereine, d’échange qui naît de cette belle toile de Francesco Rustici (1592-1626). Ici, l’Architecture et la Peinture dialoguent, dans un clair-obscur caravagesque. Ce Tour de l’Oeuvre explorera le tableau, la source de ces représentations allégoriques et fera le lien entre ce genre pictural florissant à Florence et la naissance du statut d’artiste. Il évoquera aussi le style et les influences de ce peintre caravagesque toscan, peu représenté dans les musées français.

Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 80 Le musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes napolitaines, acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, ainsi que de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et figures exotiques luxueusement vêtues. Le musée conserve également des crèches françaises, dont les petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles), et des Enfants Jésus de cire (XVIIᵉ-XIXᵉ siècles).

Au rez-de-chaussée, l’exposition Dévotion baroque réunit sculptures et peintures baroques espagnoles et latino-américaines (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles), provenant à l’origine de la même collection privée que les crèches. Ce témoignage du goût marqué de la collectionneuse pour les objets à caractère religieux s’inscrit pleinement dans l’esthétique baroque.

Si, à la Renaissance, les théoriciens de l’art considèrent les différentes disciplines artistiques comme des rivales et cherchent à établir laquelle prédomine, c’est une atmosphère, sereine, qui naît…

©musées de Chaumont, ville de Chaumont, R.C.