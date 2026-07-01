Tour de l’œuvre L’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture, Musée de la Crèche, Chaumont

Informations pratiques

Tour de l’œuvre L’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture 19 et 20 septembre Musée de la Crèche Haute-Marne

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Dans cette toile de Francesco Rustici (1592-1626), l’Architecture et la Peinture dialoguent, dans un clair-obscur caravagesque. La visite explore le tableau, ses différences avec l’original et évoque la naissance du concept des Beaux-Arts, ce qu’est une allégorie et la peinture à Florence au XVIIe siècle.

Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 80 Le musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes napolitaines, acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, ainsi que de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et figures exotiques luxueusement vêtues. Le musée conserve également des crèches françaises, dont les petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles), et des Enfants Jésus de cire (XVIIᵉ-XIXᵉ siècles).

Au rez-de-chaussée, l’exposition Dévotion baroque réunit sculptures et peintures baroques espagnoles et latino-américaines (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles), provenant à l’origine de la même collection privée que les crèches. Ce témoignage du goût marqué de la collectionneuse pour les objets à caractère religieux s’inscrit pleinement dans l’esthétique baroque.

Dans cette toile de Francesco Rustici (1592-1626), l’Architecture et la Peinture dialoguent, dans un clair-obscur caravagesque. La visite explore le tableau, ses différences avec l’original et évoque…

©ville de Chaumont