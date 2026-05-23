Tour d’enfance Place de la République Reims

Reims

Tour d’enfance

Place de la République Esplanade de la Porte Mars Reims Marne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Tout public

Le Rotary Reims Clotilde vous attend pour la 25ème édition de TOUR D’ENFANCE !

Chaque année, Tour d’Enfance permet de présenter et de faire circuler des voitures anciennes et d’exception.

Chaque pilote emmène ses passagers et leur fait découvrir les joies d’une balade au cœur de la ville.

Au programme

Samedi

– 11h-13h exposition de véhicules de collection et de prestige (automobiles et motos).

– 13h-19h (arrêt des ventes de billets à 18h30): au départ de la Porte Mars, tours en ville, baptêmes de passagers

– Pauline, la fée Ronette, est prête à vous maquiller l’après-midi

– Les Mâles de Mer préparent un tour de chant prévu samedi après-midi

– A vous de jouer Décorez une voiture avec le soutien de Christine Sejean, artiste peintre en lettres rémoise

Dimanche

– 10h-19h (arrêt des ventes de billets à 18h15) au départ de la Porte de Mars, tours en ville, baptêmes de passagers.

– Pauline, la fée Ronette, est prête à vous maquiller l’après-midi

– A vous de jouer Décorez une voiture avec le soutien de Christine Sejean, artiste peintre en lettres rémoise

– 18h45: défilé des véhicules et remise des récompenses

– DEUX TICKETS POUR LE PRIX D’UN, pour les baptêmes de passagers avant 15h Samedi 13h/15h et Dimanche 10h/15h .

Offre valable dans la limite des places disponibles (hors quelques véhicules carré Or) .

Cet événement caritatif permet de venir en aide aux enfants hospitalisés pour cancer ou leucémie au CHU de Reims.

Pour prendre place, chaque passager achète un ou plusieurs billets qui constitue sa participation à l’objectif de cette opération venir en aide aux enfants qui souffrent.

L’an dernier les bénéfices ont permis de participer au financement du projet Tout numérique de l’Eveil, qui accueille et scolarise une centaine d’enfants ayant un trouble du développement intellectuel.

Pour l’édition 2026, les fonds collectés permettront de soutenir un projet essentiel la création d’un espace Snoezelen au sein du service d’Hémato-Oncologie Pédiatrique du CHU de Reims. Cet espace sensoriel offrira aux enfants hospitalisés et à leurs familles un lieu de répit et de détente, favorisant la réduction de la douleur et de l’anxiété grâce à des stimulations douces (lumières, sons, textures, odeurs). .

Place de la République Esplanade de la Porte Mars Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Tour d’enfance

L’événement Tour d’enfance Reims a été mis à jour le 2026-05-18 par Reims Tourisme & Congrès