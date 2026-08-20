Tour des Lucioles – Marche/Course nocturne solidaire Octobre Rose au lac du Héron, Base de pleine nature, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Tour des Lucioles – Marche/Course nocturne solidaire Octobre Rose au lac du Héron Samedi 17 octobre, 18h00 Base de pleine nature Nord

Gratuit pour les – 18 ans ; 5 euros pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

Tour des Lucioles – Marche nocturne solidaire

À l’occasion d’Octobre Rose, l’association BACKADOS vous invite à participer au Tour des Lucioles, une marche/course nocturne conviviale et accessible à tous, organisée autour du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq.

Au-delà de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, cet événement souhaite attirer l’attention sur les violences sexistes et sexuelles que peuvent subir les femmes lors de la pratique d’une activité physique dans l’espace public. Ensemble, faisons de nos espaces de marche et de course des lieux où chacune peut pratiquer en toute liberté et en toute sécurité.

Avant le départ, une initiation à la self-défense sera proposée à toutes les personnes qui le souhaitent.

Chaque participant recevra un bracelet lumineux LED afin d’illuminer symboliquement le parcours et de créer une ambiance chaleureuse et solidaire. Un ravitaillement santé sera proposé à l’arrivée.

L’événement est ouvert à tous, sans condition de niveau. Venez marcher en famille, entre amis ou entre collègues pour partager un moment de convivialité, de prévention et de solidarité.

Informations pratiques :

Samedi 17 octobre 2026

Lac du Héron – Villeneuve-d’Ascq

Parcours d’environ 5 km (marche/course) ou 10 km (course) non chronométré

Initiation à la self-défense avant le départ

Bracelets lumineux offerts

Ravitaillement santé à l’arrivée

Ensemble, illuminons la nuit et faisons avancer la prévention.

Base de pleine nature Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Brigode Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/backados/evenements/le-tour-des-lucioles-octobre-rose »}]

L’association BACKADOS organise une marche/course nocturne dans le cadre d’Octobre Rose pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles dont son victimes les femmes dans l’espace urbain

backados