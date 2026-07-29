Informations pratiques

Saumur

Tour Grénetière

26-28 rue des Païens Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Tour constitue la plus grosse tour d’angle de l’enceinte fortifiée de Saumur.

Son nom lui fut donné au 17e siècle, quand la commune l’utilisa pour stocker des céréales panifiables à distribuer aux pauvres en cas de disette. Venez découvrir toute son histoire pendant les visites guidées.

PRECISIONS HORAIRES .

26-28 rue des Païens Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Tour is the largest corner tower in Saumur?s fortified enclosure.

L’événement Tour Grénetière Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME