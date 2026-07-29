Tour Grénetière Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Tour Grénetière
26-28 rue des Païens Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Tour constitue la plus grosse tour d’angle de l’enceinte fortifiée de Saumur.
Son nom lui fut donné au 17e siècle, quand la commune l’utilisa pour stocker des céréales panifiables à distribuer aux pauvres en cas de disette. Venez découvrir toute son histoire pendant les visites guidées.
PRECISIONS HORAIRES .
26-28 rue des Païens Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The Tour is the largest corner tower in Saumur?s fortified enclosure.
L’événement Tour Grénetière Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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