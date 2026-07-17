Touraine de Mystères en Légendes, Bibliothèque d’Histoire de la Touraine, Tours

Informations pratiques

Touraine de Mystères en Légendes 19 et 20 septembre Bibliothèque d’Histoire de la Touraine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fées, pierres mystérieuses, églises énigmatiques, que ce soit à la Grotte aux Fées de Saint-Antoine-du-Rocher, à la Pierre aux Joncs de Villandry, ou dans d’autres lieux, ces faits étranges présentés dans le cadre de cette exposition vous entraînent au cœur d’un pan inconnu de la Touraine. L’occasion aussi de découvrir et de visiter la bibliothèque d’Histoire de la Touraine et ses riches collections.

Bibliothèque d’Histoire de la Touraine 2 rue des Maures, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 64 41 57 http://www.societearcheotouraine.eu Le 15 octobre 2022, la Bibliothèque d’Histoire de la Touraine a emménagé 2 rue des Maures, dans un bâtiment acheté à la ville de Tours le 22 juillet 2019 et restauré par la Société archéologique de Touraine.

La nouvelle bibliothèque de la Société comprend trois étages : une salle de lecture au rez-de-chaussée et deux niveaux pour le stockage des livres et revues, ainsi que pour les travaux de recherches.

Elle est largement accessible aux chercheurs, étudiants et à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de l’histoire et du patrimoine local. Lignes de bus n° 4, arrêt Château de Tours.

Cette exposition vous entraîne au cœur d’un pan inconnu de la Touraine.

© Societé archéologique de Touraine