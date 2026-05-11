Meymac

Tournée des moulins

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:45:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

L’association Animey vous invite à la tournée des moulins découvrez l’histoire des moulins de Meymac.

Rendez-vous à la salle des fêtes, collation à l’arrivée

Inscription auprès de Tourisme Haute-Corrèze .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animey19@gmail.com

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English : Tournée des moulins

L’événement Tournée des moulins Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze