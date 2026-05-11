Tournée des moulins Meymac
Tournée des moulins Meymac lundi 17 août 2026.
Meymac
Tournée des moulins
Avenue du Gaud Meymac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:45:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
L’association Animey vous invite à la tournée des moulins découvrez l’histoire des moulins de Meymac.
Rendez-vous à la salle des fêtes, collation à l’arrivée
Inscription auprès de Tourisme Haute-Corrèze .
Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animey19@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournée des moulins
L’événement Tournée des moulins Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Troc plants Meymac 17 mai 2026
- Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac 18 mai 2026
- Festival arts en jardins Meymac 23 mai 2026
- Théâtre L’atelier de Jean-Claude Grumberg Meymac 25 mai 2026
- Atelier enfants Flower power Meymac 27 mai 2026