Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 24 juillet 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Tournée des Plages
Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026
La Tournée des Plages Sport Planète, initiée par la Fédération Française de Volley dans le cadre de l’opération Volley-Vacances au Touquet, fait escale au Touquet, du 24 au 26 juillet. .
Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage 12 juillet 2026
- S’a-musée en famille des plus grands Le Touquet-Paris-Plage 13 juillet 2026
- 24ème Tournoi de Volley-ball de Plage 1 gars, 1 fille Le Touquet-Paris-Plage 14 juillet 2026
- 2K Festival Edition In the sky Le Touquet-Paris-Plage 17 juillet 2026
- Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage 21 juillet 2026