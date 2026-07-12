Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Tournée des Plages

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026

La Tournée des Plages Sport Planète, initiée par la Fédération Française de Volley dans le cadre de l’opération Volley-Vacances au Touquet, fait escale au Touquet, du 24 au 26 juillet. .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage