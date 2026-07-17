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AGENDA · Rosnay

Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay

mardi 22 septembre 2026 · Rosnay

Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Adresse
Maison du Parc
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif

Rosnay

Tournée symphonique des Forces Majeures

Maison du Parc Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-22

Les Forces Majeures sont de retour en Brenne et on les accueille encore plus fort qu’il y a 2 ans ! Au programme de cette tournée, on allie mobilité douce et culture pour tous avec 11 concerts symphoniques tous publics et 230km parcourus à la force des mollets.
L’orchestre circulera pendant 10 jours sur notre territoire, tractant leurs propres instruments, à rebours de l’accélération contemporaine.
Au programme 15 musiciens, 2 chefs d’orchestre, 230 km à la force des mollets, une fête du vélo, une Scène nationale, 11 concerts, 3 000 étangs (plouf !), 500 enfants et 100 choristes du territoire, des centaines de minutes de musique dévoilées petit à petit, des concerts au bord de l’eau ou dans un château, et même des apéros !   .

Maison du Parc Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  info@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The festival committee organizes a hike and mountain bike ride

L’événement Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Brenne

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