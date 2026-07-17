Informations pratiques

Rosnay

Tournée symphonique des Forces Majeures

Maison du Parc Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-22

Les Forces Majeures sont de retour en Brenne et on les accueille encore plus fort qu’il y a 2 ans ! Au programme de cette tournée, on allie mobilité douce et culture pour tous avec 11 concerts symphoniques tous publics et 230km parcourus à la force des mollets.

L’orchestre circulera pendant 10 jours sur notre territoire, tractant leurs propres instruments, à rebours de l’accélération contemporaine.

Au programme 15 musiciens, 2 chefs d’orchestre, 230 km à la force des mollets, une fête du vélo, une Scène nationale, 11 concerts, 3 000 étangs (plouf !), 500 enfants et 100 choristes du territoire, des centaines de minutes de musique dévoilées petit à petit, des concerts au bord de l’eau ou dans un château, et même des apéros ! .

Maison du Parc Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The festival committee organizes a hike and mountain bike ride

L’événement Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Brenne