Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay
mardi 22 septembre 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Tournée symphonique des Forces Majeures
Maison du Parc Rosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-22
Les Forces Majeures sont de retour en Brenne et on les accueille encore plus fort qu’il y a 2 ans ! Au programme de cette tournée, on allie mobilité douce et culture pour tous avec 11 concerts symphoniques tous publics et 230km parcourus à la force des mollets.
L’orchestre circulera pendant 10 jours sur notre territoire, tractant leurs propres instruments, à rebours de l’accélération contemporaine.
Au programme 15 musiciens, 2 chefs d’orchestre, 230 km à la force des mollets, une fête du vélo, une Scène nationale, 11 concerts, 3 000 étangs (plouf !), 500 enfants et 100 choristes du territoire, des centaines de minutes de musique dévoilées petit à petit, des concerts au bord de l’eau ou dans un château, et même des apéros ! .
Maison du Parc Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr
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English :
The festival committee organizes a hike and mountain bike ride
L’événement Tournée symphonique des Forces Majeures Rosnay a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Brenne
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