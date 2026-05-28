Tournoi de basket 3×3 fluo Gymnase de Chazournes Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Tournoi de basket 3×3 fluo

Gymnase de Chazournes 11 rue de Chazournes Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le Basket Club d’Aurec organise un concours de basket 3×3 fluo spécial Octobre Rose ouvert à tous.

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Gymnase de Chazournes 11 rue de Chazournes Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes basketclubaurec@gmail.com

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English :

The Aurec Basketball Club is organizing a special Pink October neon 3×3 basketball tournament open to everyone.

L’événement Tournoi de basket 3×3 fluo Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène