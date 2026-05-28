Tournoi de basket 3×3 fluo Gymnase de Chazournes Aurec-sur-Loire
vendredi 23 octobre 2026 · Gymnase de Chazournes · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Tournoi de basket 3×3 fluo
Gymnase de Chazournes 11 rue de Chazournes Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Le Basket Club d’Aurec organise un concours de basket 3×3 fluo spécial Octobre Rose ouvert à tous.
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Gymnase de Chazournes 11 rue de Chazournes Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes basketclubaurec@gmail.com
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English :
The Aurec Basketball Club is organizing a special Pink October neon 3×3 basketball tournament open to everyone.
L’événement Tournoi de basket 3×3 fluo Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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