Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Palais des Sports Luxeuil-les-Bains

Tournoi de Basket LuxBall 3×3

Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

De 9h à 18h, au Palais des sports 12ème édition du Tournoi LuxBall3x3 labellisé FFBB. Entrée libre .

