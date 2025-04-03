Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Palais des Sports Luxeuil-les-Bains
Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Palais des Sports Luxeuil-les-Bains dimanche 28 juin 2026.
Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
De 9h à 18h, au Palais des sports 12ème édition du Tournoi LuxBall3x3 labellisé FFBB. Entrée libre .
Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Tournoi de Basket LuxBall 3×3
