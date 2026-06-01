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Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Superleague open plus access Parc thermal Luxeuil-les-Bains

Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Superleague open plus access Parc thermal Luxeuil-les-Bains dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Parc thermal

Adresse : Avenue des Thermes

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Luxeuil-les-Bains

Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Superleague open plus access

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

De 9h à 18h, au parc thermal (repli au Palais des sports en cas d’intempéries) 12ème édition du Tournoi LuxBall3x3 labellisé FFBB. Concours de shoots, restauration et buvette. Entrée libre.   .

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Superleague open plus access

L’événement Tournoi de Basket LuxBall 3×3 Superleague open plus access Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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