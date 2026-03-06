Tournoi de Basket LuxELLE Trophy Palais des sports Luxeuil-les-Bains

Tournoi de Basket LuxELLE Trophy

Palais des sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Au Palais des sports, 4ème édition tournoi international LuxELLETrophy (4 équipes professionnelles féminines).

Billetterie disponible à Auchan, au 06 71 33 88 48, ou sur place.

Buvette et petite restauration sur place, tombola. .

