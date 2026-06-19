Onet-le-Château

Tournoi de Béhourd Combat Médiéval

Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tournois de Béhourd à Onet-le-château à l’Athyrium, le 20 juin.

Les combats auront lieu à la salle de l’Athyrium à Onet-le-Château.

L’entrée est libre et gratuite.

Un point buvette et un service de restauration seront disponibles sur place.

Le Béhourd Profight, le sport de combat le plus complet au monde Lutte debout et combat au sol ; Percussions poings, pieds, coudes, genoux, tête, bouclier ; Armes médiévales hache, masse, épée, bouclier ; armures lourdes 25 kg et + ; Endurance, stratégie, explosivité, précision.

Héritier des tournois médiévaux, le béhourd profight modernise ce qui fut l’équivalent des MMA du Moyen Âge. .

Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 00

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English :

B%E9hourd %E0 Onet-le-ch%E2teau %E0 l’Athyrium Tournaments, June 20.

L’événement Tournoi de Béhourd Combat Médiéval Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)