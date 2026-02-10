Tournoi de bridge Festival Bas-Normand Domaine de l’Aumondière Bagnoles de l’Orne Normandie

Tournoi de bridge Festival Bas-Normand

Domaine de l’Aumondière Andaine Bridge Club Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Organisé par Andaine Bridge Club.

80 personnes seront présentes à ce tournoi de bridge organisé dans le cadre du Comité Bas-Normand de Bridge.

Tarif 25 € (participant). Réservation en ligne. .

Tournoi de bridge Festival Bas-Normand

