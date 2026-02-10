Tournoi de bridge Festival Bas-Normand Domaine de l’Aumondière Bagnoles de l’Orne Normandie
Tournoi de bridge Festival Bas-Normand Domaine de l’Aumondière Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 15 mars 2026.
Tournoi de bridge Festival Bas-Normand
Domaine de l’Aumondière Andaine Bridge Club Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Organisé par Andaine Bridge Club.
80 personnes seront présentes à ce tournoi de bridge organisé dans le cadre du Comité Bas-Normand de Bridge.
Tarif 25 € (participant). Réservation en ligne. .
Domaine de l’Aumondière Andaine Bridge Club Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 19 58 05 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de bridge Festival Bas-Normand
L’événement Tournoi de bridge Festival Bas-Normand Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne