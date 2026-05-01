Tournoi de coinche Association Le Pestel Café Die

Die

Tournoi de coinche

Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Tournoi de coinche au Pestel Café.

Inscription 8 euros la doublette avec une boisson offerte par personne.

Bar et restauration sur place.

Inscription au Pestel Café ou au 06 63 23 12 07.

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Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07

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English :

Coinche tournament at Pestel Café.

Registration 8 euros per double with one free drink per person.

Bar and catering on site.

Registration at the Pestel Café or call 06 63 23 12 07.

L’événement Tournoi de coinche Die a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays Diois