Tournoi de coinche Association Le Pestel Café Die
Tournoi de coinche Association Le Pestel Café Die dimanche 24 mai 2026.
Die
Tournoi de coinche
Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tournoi de coinche au Pestel Café.
Inscription 8 euros la doublette avec une boisson offerte par personne.
Bar et restauration sur place.
Inscription au Pestel Café ou au 06 63 23 12 07.
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Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07
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English :
Coinche tournament at Pestel Café.
Registration 8 euros per double with one free drink per person.
Bar and catering on site.
Registration at the Pestel Café or call 06 63 23 12 07.
L’événement Tournoi de coinche Die a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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