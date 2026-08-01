Tournoi de fléchettes BAR Le Zig Zag Retournac
samedi 29 août 2026 · BAR Le Zig Zag · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Tournoi de fléchettes
BAR Le Zig Zag 38 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par joueur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Zig Zag organise un tournoi de fléchettes à 19h00. L’inscription est de 8€ par joueur et inclut une boisson offerte. Seulement 40 places disponibles. Réservation conseillée !
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BAR Le Zig Zag 38 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 94 12 16
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English :
Le Zig Zag is hosting a darts tournament at 7:00 p.m. The entry fee is 8? per player and includes a free drink. Only 40 spots available. Reservations are recommended!
L’événement Tournoi de fléchettes Retournac a été mis à jour le 2026-08-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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