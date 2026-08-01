Tournoi de fléchettes BAR Le Zig Zag Retournac

Informations pratiques

Retournac

Tournoi de fléchettes

BAR Le Zig Zag 38 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Zig Zag organise un tournoi de fléchettes à 19h00. L’inscription est de 8€ par joueur et inclut une boisson offerte. Seulement 40 places disponibles. Réservation conseillée !

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BAR Le Zig Zag 38 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 94 12 16

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English :

Le Zig Zag is hosting a darts tournament at 7:00 p.m. The entry fee is 8? per player and includes a free drink. Only 40 spots available. Reservations are recommended!

L’événement Tournoi de fléchettes Retournac a été mis à jour le 2026-08-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire