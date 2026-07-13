Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Tournoi de Flip 7 (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Tournoi de flip7 .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19

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English : Tournoi de Flip 7 (Briv’yolo)

L’événement Tournoi de Flip 7 (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme