Tournoi de football aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou
Tournoi de football aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou mardi 14 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Tournoi de football aux Gauchetières 2026
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Tournoi de football au city stade des Gauchetières.
Inscription gratuite des équipes à partir de 9 heures et jusqu’à 9h30.
Début des rencontres à 10 heures.
Tournoi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans.
Tournoi de football au city stade des Gauchetières.
Inscription gratuite des équipes à partir de 9 heures et jusqu’à 9h30.
Début des rencontres à 10 heures.
Tournoi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans. .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 68 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soccer tournament at the Gauchetières City Stadium.
Free team registration from 9:00 a.m. to 9:30 a.m.
Matches begin at 10:00 a.m.
The tournament is open to children ages 8 to 14.
L’événement Tournoi de football aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-25 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Exposition 10 Artistes 10 Points de vue Nogent-le-Rotrou 1 juillet 2026
- Concert Festiv’ 2026 Cajun Expérience Nogent-le-Rotrou 3 juillet 2026
- Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou 4 juillet 2026
- Fête de la Récup’ Nogent-le-Rotrou 4 juillet 2026
- Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou 5 juillet 2026