Nogent-le-Rotrou

Tournoi de football aux Gauchetières 2026

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Tournoi de football au city stade des Gauchetières.

Inscription gratuite des équipes à partir de 9 heures et jusqu’à 9h30.

Début des rencontres à 10 heures.

Tournoi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans.

Tournoi de football au city stade des Gauchetières.

Inscription gratuite des équipes à partir de 9 heures et jusqu’à 9h30.

Début des rencontres à 10 heures.

Tournoi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans. .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 68 68

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English :

Soccer tournament at the Gauchetières City Stadium.

Free team registration from 9:00 a.m. to 9:30 a.m.

Matches begin at 10:00 a.m.

The tournament is open to children ages 8 to 14.

L’événement Tournoi de football aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-25 par OTs DU PERCHE