Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu », Médiathèque du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu » Mercredi 14 octobre, 14h00 Médiathèque du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation en médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »

Du jeu vidéo sur écran géant. L’auditorium s’offre à vous pour une expérience vidéo ludique extraordinaire ! Montrez votre talent de gameur sur un immense écran !

Tout public, dès 8 ans – Gratuit sur réservation en médiathèque

14h – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Médiathèque du Pôle culturel Chabran 660 boulevard John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mediatheques.dracenie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »