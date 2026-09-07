Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu », Médiathèque du Pôle culturel Chabran, Draguignan
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu » Mercredi 14 octobre, 14h00 Médiathèque du Pôle culturel Chabran Var
Gratuit sur réservation en médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Mercredi 14 octobre
Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »
Du jeu vidéo sur écran géant. L’auditorium s’offre à vous pour une expérience vidéo ludique extraordinaire ! Montrez votre talent de gameur sur un immense écran !
Tout public, dès 8 ans – Gratuit sur réservation en médiathèque
14h – Auditorium du Pôle culturel Chabran
Médiathèque du Pôle culturel Chabran 660 boulevard John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mediatheques.dracenie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »
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