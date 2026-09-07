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Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu », Médiathèque du Pôle culturel Chabran, Draguignan

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque du Pôle culturel Chabran · Draguignan

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu », Médiathèque du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque du Pôle culturel Chabran
Adresse
660 boulevard John Kennedy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit sur réservation en médiathèque

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu » Mercredi 14 octobre, 14h00 Médiathèque du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation en médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre

Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »

Du jeu vidéo sur écran géant. L’auditorium s’offre à vous pour une expérience vidéo ludique extraordinaire ! Montrez votre talent de gameur sur un immense écran !
Tout public, dès 8 ans – Gratuit sur réservation en médiathèque
14h – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Médiathèque du Pôle culturel Chabran 660 boulevard John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mediatheques.dracenie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Tournoi de jeu vidéo « Le Grand Jeu »

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