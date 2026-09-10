Tournoi de jeux vidéo, Médiathèque Grand M, Toulouse
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Tournoi de jeux vidéo Samedi 21 novembre, 14h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
Samedi 21 novembre – 14h-17h
Chaque mois, mesurez-vous aux meilleurs.res et tentez de remporter le tournoi de jeu vidéo ! Jeux de sport, de combat ou de réflexions, vous trouverez à coup sûr votre style dans ce rendez-vous mensuel !
Durée : 3h
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Chaque mois, mesurez-vous aux meilleurs.res
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