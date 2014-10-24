UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pacé

Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé

samedi 24 octobre 2026 · Totems · Pacé

Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé Samedi 24 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Affrontez-vous sur écran géant !

Affrontez vos amis lors d’un tournoi de jeux-vidéo. Que vous soyez un pro du joystick ou joueur novice et curieux, tentez votre chance. La victoire est peut-être à portée de manette.
Samedi 24 octobre à 14h.
A partir de 8 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-24T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T17:00:00.000+02:00

1
http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)