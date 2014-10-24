Tournoi de jeux vidéo, Totems, Pacé

Informations pratiques

Tournoi de jeux vidéo Samedi 24 octobre, 14h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Affrontez vos amis lors d’un tournoi de jeux-vidéo. Que vous soyez un pro du joystick ou joueur novice et curieux, tentez votre chance. La victoire est peut-être à portée de manette.

Samedi 24 octobre à 14h.

A partir de 8 ans – Réservation conseillée

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Affrontez-vous sur écran géant !